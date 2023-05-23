Евросоюз выделил Украине четвертый транш на сумму в 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи (MFA).

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, деньги пойдут на выплату зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры.

Всего выплаты MFA для Украины в этом году достигнут 7,5 миллиардов евро.

Напомним, что в декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Этот кредит предоставляется с льготным периодом на 10 лет. Первый транш на сумму 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года. Следующие выплаты, начиная с марта, поступали ежемесячно, объемами по 1,5 млрд евро.

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