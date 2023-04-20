МВФ планирует заработать на рекордном кредите для Украины 6,9% годовых

Международный валютный фонд (МВФ) планирует заработать на кредитовании Украины по новой программе 6,9% годовых.

Об этом пишет руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий в Facebook.

Программа МВФ предусматривает получение Украиной до $15,6 млрд кредитов в течение 48 месяцев. За этот период Фонд планирует получить от Украины $12,1 млрд в виде процентов и возврата ранее выданных кредитов, подсчитал аналитик.

"То есть чистыми мы получим от МВФ всего $3,5 млрд в течение 48 месяцев. Это лишь 3% от чистого внешнего финансирования Украины за этот период – $115 млрд, если верить МВФ", - пишет он.

Эксперт оценивает 6,9% годовых как грабительские проценты.

Например, ЕС по программе макрофинансовой помощи на 18 млрд евро не будет брать с Украины проценты до конца 2027 года. А Канада по траншу на 2,4 млрд канадских долларов будет брать всего 1,5% годовых. Украинские банки финансируют государство под 2,5% в евро и 4,85% – в долларе.

В конце марта Кабмин и группа кредиторов Украины одобрили проект нового меморандума с МВФ на 15,6 миллиарда долларов. Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, включающие продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ, то есть 2023-2027 годы. Позже МВФ одобрил рекордный кредит для Украины.

Также сообщалось, что директор МВФ предупредила о возможных негативных последствиях войны в Украине.