Бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине.

"Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы будут убивать мирных жителей, в том числе детей и стариков, еще десятилетия после окончания конфликта", - заявил экс-президент США.

Также, по его словам, решение Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к еще большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну".

Кроме того, Трамп обвинил Байдена в распространении секретной информации, говоря о снижении запасов боеприпасов у США.

Напомним, ранее Байден, объясняя причину передачу кассетных боеприпасов, сказал, что обычные боеприпасы закончились.

Американский лидер также добавил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее журналисты The New Yoork Times выяснили, что кассетные боеприпасы, которые США отправили Киеву, не разрываются в 14% случаев. Это "неприемлемо высокий" уровень, пишет The New York Times.

"Боеприпасы, отправляемые в Киев, могут лететь дальше, чем более ранние версии, однако они содержат такие же снаряды, у которых процент неразрыва, по оценке Пентагона, является неприемлемо высоким", - выяснили авторы расследования.

Известно, что решение Белого дома о передаче Украине кассетных боеприпасов раскритиковали американские политики: сенатор-демократ США Тим Кейн, члены Палаты представителей Барбара Ли и Пол Госар. Решение считают ошибочным и другие законодатели.

Кейн сказал в комментарии Fox News, что у него есть "некоторые реальные сомнения" по поводу передачи снарядов, потому что это может вдохновить другие страны на то, чтобы обойти международную конвенцию, запрещающую боеприпасы.

"Это может дать зеленый свет другим странам, чтобы они тоже сделали что-то подобное", - заявил он.