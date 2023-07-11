Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 17 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Веселого,

Бахмутском – в районах Григорьевки и восточнее Орехово-Васильевки,

Авдеевском – в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского,

Марьинском – в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки,

Шахтерском – в Благодатном районе.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла удар 28 дронами-камикадзе, а также 54 авиаудара, совершила около 38 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов. ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе из 28.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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