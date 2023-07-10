Утром 10 июля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиаударов, 47 обстрелов из РСЗО.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.



На Лиманском направлении противник пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе Спорного.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки в районе населенного пункта Дубово-Василовка.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Силы обороны Украины продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 9 июля. Основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого. Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного

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