В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 8 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник наступал в районе Берестового, Новоселовского и Стельмаховки на Купянском направлении. На Лиманском направлении россияне пытались выбить ВСУ с позицией в районе Веселого, без успеха. К западу от Донецка были атаки россиян под Авдеевкой, Первомайским, Новокалиновым, Невельским и в Марьинке. На Времьевском выступе противник атаковал в районе Благодатного, там же нанес авиаудар.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали беспилотниками Украину. ПВО сбила пять "Шахедов".

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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