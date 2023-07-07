На Бахмутском направлении на южном фланге по нескольким участкам есть продвижение ВСУ более километра.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Телеграм-канале.

На северном фланге, по ее словам, ситуация без изменений

Маляр сообщила, что в самом Бахмуте россияне находятся фактически в ловушке. ВСУ "максимально усложнили" их передвижение и сделали невозможным выход.

Напомним, что ВСУ достигли частичного успеха в районе Клещеевки южнее Бахмута. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Также мы писали о том, что ВСУ продвинулись на два километра вглубь на Бердянском направлении.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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