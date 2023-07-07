На Бахмутском направлении ВСУ продвинулись более, чем на километр сразу на нескольких участках
На Бахмутском направлении на южном фланге по нескольким участкам есть продвижение ВСУ более километра.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Телеграм-канале.
На северном фланге, по ее словам, ситуация без изменений
Маляр сообщила, что в самом Бахмуте россияне находятся фактически в ловушке. ВСУ "максимально усложнили" их передвижение и сделали невозможным выход.
Напомним, что ВСУ достигли частичного успеха в районе Клещеевки южнее Бахмута. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Также мы писали о том, что ВСУ продвинулись на два километра вглубь на Бердянском направлении.
Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.
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