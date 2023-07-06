В районе Клещеевки южнее Бахмута сейчас идут мощные бои. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Там идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещеевка", - сказал он.

Напомним, что об отступлении россиян из Клещеевки заявил российский военкор Сладков

Однако информацию опровергли как украинские, так и российские военные паблики. А затем и сам Сладков. Сегодня Пушилин (т.н. "глава ДНР") заявил, что Клещеевка находится под контролем РФ.

Ранее "Страна" писала детальнее о том, что происходит в Клещеевке под Бахмутом.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продвигаются на север и к югу от Бахмута. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет большие потери, продолжаются тяжелые бои.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили об успехах ВСУ в районе Клещеевки, южнее Бахмута.

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