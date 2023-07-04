По Донецку и Макеевке вечером 4 июля были нанесены удары.

Об этом сначала сообщили местные телеграм-каналы.

По их данным, в Макеевке прилет пришелся по нефтебазе, а в Донецке - по Ворошиловскому и Пролетарскому районам.

Однако позже "мэр" Донецка Алексей Кулемзин заявил, велся огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Он призвал дончан максимально ограничить перемещение по улицам.

В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах.

Затем власти "ДНР" сообщили, что Макеевка и Донецк были обстреляны из РСЗО, которая выпустила четыре ракеты. В Макеевке из-за мощного взрыва выбиты окна в сотнях частных и многоквартирных домов.

Между тем Стратком ВСУ сообщает, что в Макеевке был уничтожен склад российских войск.

В "ДНР" заявили, что в результате прилёта по Макеевке пострадала вторая горбольница.

Также заявляют о множестве раненых.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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