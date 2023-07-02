Российская армия продолжает обстреливать Донецкую область. В результате российских обстрелов три человека получили ранения, один - погиб.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Волновахском направлении россияне 32 раза обстреляли Угледар, нанесли удары из "Градов" по Богоявленке. Также враг из двух вертолетов атаковал ракетами Благодатное.

На Донецком направлении происходили одиночные обстрелы Красногоровки и Константиновки, а также Авдеевки и Очеретиного.

На Горловском направлении россияне сбросили две авиабомбы ФАБ-250 по Торецку. В результате повреждены 5 многоэтажек, школа и центр реабилитации.

В Часовоярской общине повреждены многоэтажки и промышленное здание.

На Лисичанском направлении один человек ранен и 7 домов повреждены в Ямполе Лиманской общины. Также 1 дом поврежден в Торском.

Напомним, сегодня ночью силы ПВО уничтожили восемь "Шахедов" и три "Калибра".

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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