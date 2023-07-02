В ночь на 2 июля россияне атаковали Украину "Шахедами" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Все воздушные цели были уничтожены.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Пуски восьми "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" - с Черного моря. Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр"", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее КГВА сообщили, что во время ночной атаки все воздушные цели над Киевом были сбиты.

А в Киевской области в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома, ранения получил один человек.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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