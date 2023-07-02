Сегодня ночью Киев атаковали с помощью беспилотников типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает КГВА.

"Очередная воздушная атака противника на Киев. На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – барражирующие боеприпасы "Shahed". Это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней", - сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, вчера россияне обстреляли жилые кварталы Херсона из тяжелой артиллерии. Ранены двое детей и женщина.

Также вчера город Балаклею Харьковской области обстреляли из РСЗО "Торнадо".

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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