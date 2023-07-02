Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов Балаклеи Изюмского района за прошедшие сутки были ранены двое человек, в городе повреждены несколько жилых домов, хозяйственная постройка, линия электропередач и железнодорожный путь.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В частности, под ударами российских оккупантов находились Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Балаклея и другие населенные пункты", - пишет Синегубов.

В результате обстрелов города Балаклея Изюмского района кассетными боеприпасами получила ранения и была госпитализирована женщина 65 лет.

Также женщина 73 лет получила осколочные ранения, она лечится амбулаторно.

Кроме того, в селе Богодарово Изюмского района при проведении полевых работ на мине взорвался трактор. Обошлось без пострадавших.

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