Этой ночью войска РФ атаковали Киевскую область БПЛА, все были сбиты силами ПВО. В результате падения обломков повреждены частные дома, ранения получил один человек.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", - написал Кравченко.

В результате падения обломков БПЛА в двух районах Киевской области повреждены три частных дома. В одном из домов произошло возгорание, повреждены перекрытия и стены здания, в других двух домах – незначительные повреждения кровли, фасада, окон.

Напомним, также сегодня ночью Киев атаковали с помощью беспилотников типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены силами ПВО.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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