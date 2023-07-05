Оккупированная Макеевка Донецкой области вечером оказалась под обстрелом. После обстрела в городе начался пожар.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, по городу выпустили две ракеты из РСЗО.

В "ДНР" заявили, что в Макеевке был прилет по хранилищу топлива. После него поселок Крупской частично остался без света.

Видео с пожара после обстрела на Красногвардейской нефтебазе в Макеевке публикуют российские издания.

Вчера Макеевка вместе с Донецком подверглись мощным обстрелам.

Сегодня в сети появилось видео, как утверждается, вчерашнего подрыва российского склада боекомплекта в Макеевке.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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