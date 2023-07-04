В Первомайском Харьковской области от обстрела фугасными снарядами пострадали 12 человек
В городе Первомайский Харьковской области в результате обстрела пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.
По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.
Также на парковке загорелось нескольких автомобилей.
Напомним, что в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте.
Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.
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