В городе Первомайский Харьковской области в результате обстрела пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.

Также на парковке загорелось нескольких автомобилей.

Напомним, что в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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