В Центральном парке Харькова (бывший парк Горького) убрали все русские надписи.

Об этом сообщает администрация учреждения.

В частности, убрали вывески "Игротека, Рыбалочка", "Приключения начинаются здесь!", "7D кино, 7D куб", "Видеосимуляторы, детские качалки, призовые автоматы".

"После дерусификации названия в Центральном парке завершают убирать любые русскоязычные надписи. Сейчас очистили окна Развлекательного центра. Все буде Україна!", - отметили в парке.

Напомним, 13 июня в Харькове переименовали парк Горького. Теперь он называется Центральный парк культуры и отдыха. Кроме того, переименовано несколько улиц и скверов.

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