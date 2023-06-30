Бровары, Северодонецк и Сорокино. Нацкомиссия решила пока не переименовывать Запорожье
Нацкомиссия по стандартам госязыка обновила перечень населенных пунктов, названия которых, по ее мнению, не соответствуют стандартам украинского языка, исключив из него Запорожье. Таким образом, вопрос переименования Запорожья снят с повестки.
Обновленный список появился на сайте Нацкомиссии.
30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего, и Запорожья в нем больше нет.
В списке осталось только десять городов:
- Бровары;
- Северодонецк;
- Первомайск Луганской области;
- Первомайск Николаевской области;
- Первомайский;
- Южноукраинск;
- Хрустальный;
- Южное;
- Боково-Хрустальное;
- Сорокино.
Напомним, уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь призвал отменить рекомендации языковой Нацкомиссии относительно переименования украинских населенных пунктов, в частности, Запорожья.
Также предложениями Нацкомиссии о переименовании Запорожья возмутились даже соратники Петра Порошенко из фракции "Евросолидарность". А нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал эту идею маразмом.
Ранее мы подробно писали об идее переименования Запорожья и почему она вызвала всеобщее возмущение.