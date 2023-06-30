Нацкомиссия по стандартам госязыка обновила перечень населенных пунктов, названия которых, по ее мнению, не соответствуют стандартам украинского языка, исключив из него Запорожье. Таким образом, вопрос переименования Запорожья снят с повестки.

Обновленный список появился на сайте Нацкомиссии.

30 июня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего, и Запорожья в нем больше нет.

В списке осталось только десять городов:

Бровары;

Северодонецк;

Первомайск Луганской области;

Первомайск Николаевской области;

Первомайский;

Южноукраинск;

Хрустальный;

Южное;

Боково-Хрустальное;

Сорокино.

Напомним, уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь призвал отменить рекомендации языковой Нацкомиссии относительно переименования украинских населенных пунктов, в частности, Запорожья.

Также предложениями Нацкомиссии о переименовании Запорожья возмутились даже соратники Петра Порошенко из фракции "Евросолидарность". А нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал эту идею маразмом.

Ранее мы подробно писали об идее переименования Запорожья и почему она вызвала всеобщее возмущение.