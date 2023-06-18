Харьковчане не готовы к тому, чтобы в городе была улица Степана Бандеры.

Такое мнение высказал мэр города Игорь Терехов в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас мы сражаемся за институты демократии. И если общество принимает переименование, декоммунизацию, цивилизованный снос памятников – я буду стоять на стороне общества, на стороне харьковчан", – сказал Терехов.

Мэр подчеркнул, что война очень многое изменила в ментальности харьковчан. Однако о появлении улицы Степана Бандеры говорить еще рано.

"Я пока не представляю этого. Война очень многое изменила ментально у харьковчан. Но мы пока не рассматриваем такую возможность", – ответил Терехов на вопрос, будет ли в Харькове улица Бандеры.

Напомним, на днях в Харькове переименовали парк Горького. Теперь он называется Центральный парк культуры и отдыха. Кроме того, переименовано несколько улиц и скверов.

А недавно уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал устранить нарушения языкового закона в Харькове. Речь идет об использовании русского языка в сфере информации для общего ознакомления. По его словам, могут также переименовать станцию метро "Пушкинская".