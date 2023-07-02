В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Гололобов организовал схему по продаже гуманитарной помощи в виде продуктов питания через сеть продуктовых магазинов. В преступную группу входили несколько человек: депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей, через магазины которых осуществлялась торговля гуманитарной помощью", - рассказывает источник.

Он также добавил, что открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.

Всем участникам преступной схемы грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В феврале этого года Александр Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей. Тогда ему сообщили о подозрении в хищении 600 тысяч гривен бюджетных средств.

Напомним, зимой в Одессе Нацполиция предъявила подозрения чиновникам областной администрации в организации схемы по разграблению гуманитарки.

А в прошлом году СБУ задержала экс-чиновника Львовской ОГА и журналиста по подозрению в хищении гуманитарки.