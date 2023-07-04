Сегодня с утра в Херсоне два человека погибли в результате артобстрела. Также повреждены жилые дома.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"4 июля 2023 года около 6:00 утра вооруженные силы России совершили артобстрел города Херсон. Два человека - мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня в Херсоне россияне обстреляли жилые кварталы, медучреждение, служебный автомобиль и школу, в которой развернули пункт несокрушимости. В результате обстрела два человека погибли у пункта несокрушимости, получая гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что за сутки россияне 86 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

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