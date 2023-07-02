За сутки россияне 86 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за обстрелов 5 человек (из них три ребенка) получили ранения.

Ранее писали, что днем 1 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, что привело к трагическим последствиям - ранены двое детей и женщина. Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего травмированы 9-летняя девочка, 15-летний парень и женщина. Дети находятся в больнице и получают медицинскую помощь.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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