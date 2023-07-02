В воскресенье, 2 июля, российская армия вновь обстреляла жилой квартал Херсона. Из-за обстрела пострадал мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем телеграм-канале.

Сообщается, что под обстрел попала аптека и кафе в одном из жилых кварталов в Херсоне. Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина.

Также россияне обстреляли многоэтажку. Из-за атаки пострадали два человека. Их госпитализировали.

При этом Офис Генерального прокурора сообщает, что по меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых пострадали из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее мы писали, что днем 1 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, что привело к трагическим последствиям - ранены двое детей и женщина.

Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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