Ночью 3 июля под вражеский артиллерийский огонь РФ попали Марганец и Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние – удовлетворительное.

В городе повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто. Поврежден газопровод и линия электропередач. Разбита солнечная панель.

Также сообщается. что ночью защитники из ПВК "Восток" сбили над областью беспилотник. Уничтожен "Шахед-136".

Напомним, что Воздушные силы сообщали, что ночью РФ выпустила 17 дронов. Были сбиты 13 из них. Целями стали восток, юг и центр Украины.