В Никополе частично восстановили водоснабжение. Вода пока подается с повышенным содержанием хлора.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Где-то для трети жителей города. В настоящее время вода подается с повышенным содержанием хлора. Такая технология, ведь долго трубы были сухие – теперь необходима более тщательная очистка. Частично с централизованной услугой и Красногригорьевская громада", - написал Лысак.

Также продолжается работа над строительством магистрального водопровода "Ингулец-"Южное" для обеспечения водой всех жителей.

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