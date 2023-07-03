В понедельник, 3 июля, ночью по Украине прошла новая атака "Шахидов".

Об этом сообщают Воздушные силы.

Из 17 запущенных дронов были сбиты 13. Сообщается, что остальные не достигли своих целей.

ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.

О сбитых сегодня ночью дронах сообщили в Днепропетровской области.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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