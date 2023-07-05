В сети появилось видео, как утверждается, подрыва российского склада боекомплекта в оккупированной Макеевке.

В начале видео - то, как выглядел склад до удара (видимо, снятый разведкой с дрона).

Видео сильных взрывов в городе вчера вечером массово публиковались местными жителями.

В т.н "ДНР" заявили, что пострадала вторая горбольница, есть раненные и погибшие.

Как писала "Страна", россияне продолжают обстреливать Донецкую область, 2 июля сообщалось о раненых и погибшем.

В конце июня в селе Сергеевка Донецкой области при обстреле школы погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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