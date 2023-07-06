Украинские военные продвигаются севернее и южнее города Бахмут.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, пишет медийный ресурс Сил обороны в Telegram.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

"Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, кое-где есть продвижение, выбивают врага из ранее захваченных рубежей", - сказал спикер.

В Генштабе добавили, что противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет большие потери, продолжаются тяжелые бои.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили об успехах ВСУ в районе Клещеевки, южнее Бахмута.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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