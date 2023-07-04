Украинские военные продвигаются на южном фланге около Бахмута.

Об этом замминистра Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.

"У нас сегодня есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута. По северному... идут бои, там пока продвижения нет. На юге у нас есть продвижение ежедневно. Наши военные сталкиваются с очень серьёзным сопротивлением врага — и на юге, и на востоке", — сказала заместитель министра обороны.

Ранее мы публиковали видео заявления украинской армии о применении россиянами химического оружия под Бахмутом.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили об обострении под Бахмутом, называя его "Поединком за перехват инициативы".

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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