Румынские власти хотят разместить на своей территории войска Германии.

Об этом глава кабмина Румынии Марчел Чолаку заявил в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Ввиду неудач украинского контрнаступления, на территории Румынии должны на постоянной основе быть размещены немецкие солдаты", — заявил Чолаку.

Напомним, президент Румынии призвал Украину не строить иллюзий о скором вступлении в ЕС. По его мнению, всилу сложностей процедуры вступления, этого можно будет достичь за несколько лет.

В настоящее время немцы строят в Румынии и Польше центры ремонта вооружения, применяемого в Украине — концерн Rheinmetall приступил к возведению помещений обслуживания вооружения, применяемого сейчас в Украине. В Польше планируется построить танкоремонтный завод. Предприятия в том числе будут обслуживать танки "Леопард".

Кроме этого, в ближайшие два года Польша собирается посторить сильнейшую сухопутную армию в Европе. Там говорят, что это даст возможность сдерживать россиян от желания захватить польские земли в будущем.