Через два года Польша хочет иметь сильнейшие сухопутные войска в Европе.

Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на 18-м съезде "Клубов "Газеты польской" в Спале Лодзинского воеводства, его слова приводит "Польское радио".

"Чтобы отпугивать агрессора. Чтобы показать, что не стоит нападать на Польшу", - объяснил чиновник, зачем Польше нужна сильная армия.

Во время дискуссии, посвященной национальной безопасности и модернизации Вооруженных сил, Блащак назвал основные элементы, на которых, по его мнению, основывается безопасность Польши и благодаря которым страна наращивает свой потенциал сдерживания.

Первым из этих элементов, как отметил чиновник, является увеличение численности Войска польского. По словам Блащака, численность армии имеет большое значение, о чем свидетельствует война в Украине.

Вторым элементом, который назвал глава Минобороны, является техническая модернизация Вооруженных сил Польши и оснащение их современным оборудованием. Среди такого оборудования министр перечислил танки Abrams и K2, боевые машины польского производства Borsuk, корейские легкие боевые самолеты FA-50 и заказанные американские истребители F-35.

Как подчеркнул Блащак, гарантия безопасности Польши - это прежде всего задача польской армии.

30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении страны разместить у себя американское ядерное оружие. По его словам, это будет ответом на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Польский премьер обратился ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием Nuclear sharing.

В США пока не стали комментировать такое желание Польши.