В США пока не комментируют желание Польши принять американское ядерное оружие на своей территории.

Координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге заявил, что ему нечего сказать по этому поводу.

"У меня ничего нет. Никаких разговоров такого рода, чтобы поделиться с вами", - сказал журналистам Кирби.

Он добавил, что США в принципе "не говорят о размещении ядерных систем".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении страны разместить у себя американское ядерное оружие. По его словам, это будет ответом на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Польский премьер обратился ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием Nuclear sharing.

"Мы желаем действовать быстрее в этой сфере", - заявил Моравецкий.

Как писала "Страна", 25 мая Беларусь подписала документы о размещении российского ядерного оружия на своей территории. При этом контроль над ним остается за россиянами. Минску был передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты на ядерном оснащении.