Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позавчера "определил и утвердил" на военных картах места центров принятия решений "недружественных стран".

Слова Лукашенко приводит связанный с пресс-службой лидера Беларуси Telegram-канал "Пул Первого".

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", – сказал президент Беларуси.

"Вероятно, он намекает на то, что может по ним ударить российским ядерным оружием, которое разместили на территории Беларуси", - комментирует заявление Лукашенко Telegram-канал "Политика Страны".

Лукашенко также сказал, что "западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину".

Комментариев из России по поводу этих заявлений ещё не поступало.

Напомним, ранее Лукашенко уже давал понять, что намерен определять, как использовать российское ядерное оружие, которое находится на территории Беларуси.

Тем временем Польша призвала НАТО разместить у нее американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси по программе Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают.