Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подарил президенту своей страны Александру Лукашенко ядерную бомбу. Как символ передачи Минску российского ядерного оружия президенту РБ вручили копию первой советской ядерной бомбы 1949 года.

Об этом сообщает сайт белорусского лидера.

Журналисты описывают диалог, который произошел при передаче своеобразного сувенира.

"Разрешите мне выполнить одну миссию…" - начал министр.

"Бомбу привез?!" - удивился президент.

"Так точно. Разрешите вам вручить символично – первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе", – ответил Хренин.

"Так это старая. Современная по-другому смотрится", - отреагировал Лукашенко.

"Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе", - пояснил министр.

"Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически", - заявил Лукашенко.

Российское ядерное оружие должно быть переброшено в Беларусь в июле. Лукашенко говорил, что для его применения будет достаточно "одного телефонного звонка".

При этом Владимир Путин говорит, что первые тактические ядерные заряды уже доставлены в Беларусь.