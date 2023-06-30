Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси. Варшава уже попросила НАТО об этом.

Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по окончании саммита ЕС в Брюсселе.

"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", - сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее.

"Это прежде всего должно быть решение наших американских партнеров, партнеров по НАТО. Мы объявляем, что желаем быстрых действий", - сказал польский премьер.

Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают.

Как писала "Страна", 25 мая Беларусь подписала документы о размещении российского ядерного оружия на своей территории.

Причиной, которой Александр Лукашенко объяснил размещение ядерного оружия РФ, стали якобы планы Польши вторгнуться в Беларусь. В апреле Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу потребовал гарантий защиты Беларуси. Однако в конце апреля Лукашенко заявил, что на Беларусь никто не собирается нападать.

Напомним, на днях Польша усилила охрану границы с Беларусью и Россией после неудачного мятежа Евгения Пригожина.