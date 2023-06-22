Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они с украинским президентом Владимиром Зеленским "любят друг друга, но занимаются политикой".

Об этом Дуда сказал в ходе общения с украинскими журналистами.

"У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружеский - никто не хочет никому навредить. Мы вместе с Украиной должны замучить Путина и утомить российское общество", - пояснил президент Польши.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не должна победить Украину, поскольку тогда она нападет на другие страны. Он уверен, что без должной помощи Украина не сможет победить в войне, а российская агрессия распространится на другие страны. Поэтому Дуда призвал продолжать поддерживать Украину до ее победы.

В то же время недавно Дуда сообщил, что Варшава передала Украине почти все свои МиГ-29, но не готова передать истребители F-16.

"Мы инициировали коалицию для военной поддержки Украины, но в тех элементах, которые мы можем себе это позволить", - сказал президент Польши.

Также Польша упростила экспорт беспилотников в Украину.