Польша, судя по всему, не верит во вступление Украины в Евросоюз раньше 2025 года. Это следует из заявления президента Анджея Дуды.

Заявление было сделано во время обращения политика, которое транслировалось в его Фейсбуке.

Глава государства назвал три цели польского председательства. Первая из них - "укрепление трансатлантического сотрудничества, укрепление отношений между ЕС и США".

"Вторая цель - дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, а в будущем также и других государств, которые стремятся вступить в ЕС. Третьей целью будет укрепление энергетической безопасности Европы", - сказал Дуда.

По его словам, Польше к председательству в ЕС следует тщательно подготовиться, так как Варшава поставила перед собой амбициозные цели.

"Чтобы их реализовать, нужно тесное сотрудничество между президентом, правительством, Сеймом и Сенатом. Поэтому уже завтра я представлю проект закона, который утвердит рамки этого сотрудничества в контексте председательства Польши в ЕС", - сообщил Дуда.

Между тем в апреле стало известно, что Европейская комиссия в октябре текущего года будет рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Зимой премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина может завершить переговоры о вступлении и подписать соглашение о членстве в Евросоюзе через два года.