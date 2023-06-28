28 июня президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев по случаю Дня Конституции.

Об этом сообщает его канцелярия в Twitter.

Он встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте, угрозу теракта на Запорожской АЭС и подготовку к июльскому саммиту НАТО.

Также в Киеве сегодня президент Литвы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не должна победить Украину, поскольку тогда она нападет на другие страны. Он уверен, что без должной помощи Украина не сможет победить в войне, а российская агрессия распространится на другие страны. Поэтому Дуда призвал продолжать поддерживать Украину до ее победы.

В то же время он сообщил, что Варшава передала Украине почти все свои МиГ-29, но не готова передать истребители F-16. "Мы инициировали коалицию для военной поддержки Украины, но в тех элементах, которые мы можем себе это позволить", - сказал президент Польши.

Также Польша упростила экспорт беспилотников в Украину.

Напомним, что Польша усилила охрану границы с Беларусью и Россией после мятежа Пригожина.