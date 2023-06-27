"Значительная часть" российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь. ЧВК "Вагнер" его охранять не будет, а персональную ответственность за использование несет лично Лукашенко.

Об этом заявил президент Беларуси.

"Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы.

Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое.

Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - заявил президент РБ.

Ранее сообщалось, что российское ЯО должно быть переброшено в Беларусь в июле. Лукашенко говорил, что для его применения будет достаточно "одного телефонного звонка".

А сегодня министр обороны Беларуси Хренин подарил Лукашенко первую советскую ядерную бомбу 1949 года - как символ передачи Минску российского ядерного оружия.