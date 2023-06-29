США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие.

Об этом заявил в четверг, 29 июня, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на встрече с журналистами.



"В будущем подводная лодка класса "Огайо", которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом", - сказал Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что пока не готов сообщить, будет ли субмарина в рамках данного визита вооружена ядерным оружием.

Напомним, недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом сообщил о согласовании механизма немедленных президентских консультаций в случае ядерной атаки КНДР. По его словам, Сеул заручился обещанием атомного ответа.

Известно, что в прошлом году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США, а также пригрозил войной новому президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Речь прозвучала после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.