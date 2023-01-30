Пентагон рассматривает среди "стран первого уровня" по вооружению США, Китай, Францию и Россию. Этот же статус стремится сохранить и Великобритания, которую в США уже относят к "странам второго уровня", как и Германию с Италией.

Об этом пишет SkyNews со ссылкой на источники.

По информации издания, сейчас Британия пытается восстановить свой боевой потенциал, но для этого королевству потребуются инвестиции.

Источник перечислил проблемы, с которыми в нынешних условиях может столкнуться армия Британии в случаев боевых действий:

У вооруженных сил закончатся боеприпасы "через несколько дней", если их призовут к бою; Великобритания не в состоянии защитить свое небо от ударов ракет и беспилотников того масштаба, с которым столкнулась Украина; Армии потребуется 5-10 лет, чтобы иметь возможность выставить боевую дивизию численностью от 25 000 до 30 000 человек при поддержке танков, артиллерии и вертолетов; Дефицит военных, поскольку около 30% британских сил повышенной готовности — это резервисты, которые не могут мобилизоваться в сроки, установленные НАТО; Большая часть армейского парка бронетехники, включая танки, создана 30-60 лет назад, и полная замена не ожидается в ближайшие годы.

Ранее The Economist сообщал, что из-за помощи Украине армия Германии находится в самом плачевном состоянии.

Также мы публиковали рейтинг армий от Global Firepower Index, в котором Украина за год поднялась на 7 позиций. На первом месте США, на втором - РФ.

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