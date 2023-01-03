Китайская компания Unitree создала робопса нового поколения, который может развивать скорость до 17 км/ч с помощью адаптивных шарниров.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

Также робопес оснащен пятью наборами стереокамер глубины с эффектом "рыбий глаз" и возможностями обработки изображения.

Напомним, китайская компания Unitree Robotics показала, что их роботы-собаки Laikago могут работать в группе для перевозки грузов. На видео, опубликованном три года назад, робопсы переносили человека, буксировали минивэн и перетягивали канат.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году президент США Джо Байден посетил комплекс инженерных исследований и инноваций в Сельскохозяйственном и техническом государственном университете Северной Каролины в Гринсборо. Там ему продемонстрировали робота-собаку Спот (Spot) от Boston Dynamics. Глава Белого дома тут же попробовал натравить устройство на журналистов.

Технологический гигант Boston Dynamics выпустил своих знаменитых четвероногих роботов Spot Explorer в продажу еще в 2020 году. Они предназначены для коммерческого и промышленного использования.