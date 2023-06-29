Парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. На этот раз - до осени.

Об этом сообщает Associated Press.

Так что этим летом Швеция вступить в НАТО не сможет.

Напомним, публично Венгрия еще в конце прошлого года поддержала членство Швеции и Финляндии в НАТО и обещала одобрить документы на ратификацию не позднее середины декабря.

Однако потом правительство Орбана заявляло, что шведские политики говорили "откровенную ложь" о Венгрии, из-за чего они стали откладывать ратификацию заявки и направили в Швецию свою делегацию для разрешения "политических споров".

Напомним, в шведской разведке считают, что Россия пытается препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон считает примером такого воздействия публичные заявления официальных лиц РФ о "военно-технических мерах" в случае вступления Швеции в НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО.

Также "Страна" писала, как МИД Швеции вызвал посла РФ после скандальных заявлений о вступлении страны в НАТО.