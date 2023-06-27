Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто предрек серьезные проблемы для Европейского союза в случае сокращения связей с Китайской Народной Республикой.

Об этом он заявил на совещании Всемирного экономического форума в Тяньцзине, пишет South China Morning Post.

Сийярто считает, что политических лидеров Европы не интересует развитие отношений с Китаем, а скорее интересует стремление разорвать хозяйственные связи или уменьшить риски. Он предупредил, что такой подход станет "горьким самоубийством для европейской экономики".

Министр подчеркнул, что будущее отношений между ЕС и КНР зависит от готовности Европы возвратиться к рациональности и здравому смыслу.

Сийярто также высказался против рассмотрения Китая как противника Евросоюза и отметил, что ЕС и Китай могли бы углубить сотрудничество в сфере производства электромобилей.

Премьер-министр КНР Ли Цян, присутствовавший на совещании, также раскритиковал стратегии сокращения экономических связей с Китаем, называя их неправильніми.

Напомним, что в заявлении Госдепа США, опубликованном на днях по итогам очередного раунда диалога США и Евросоюза по КНР говорится, что США и Евросоюз намерены сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам, а также совместно работать над разрешением глобальных проблем.

Ранее западные СМИ писали, что США следует остерегаться растущего сближения России и Китая.