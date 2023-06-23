Украина вернула из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которых Москва передала Будапешту.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер МИД Олег Николенко.

"Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, переданных Москвой Будапешту. Таким образом, украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников. Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", - сказано в посте.

Напомним, 8 июня стало известно, что группа украинских военнопленных родом из Закарпатья была передана Россией Венгрии при участии Русской православной церкви.

Как выяснилось позже, о выдаче людей не знали ни Украина, ни официальный Будапешт. Переговоры о пленных вел единолично венгерский вице-премьер Жольт Шемьен.

В Еврокомиссии потребовали у Венгрии объяснений после освобождения закарпатских военнопленных.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право, когда тайно провела переговоры с Россией и приняла 11 украинских военнопленных без информирования Украины.