Парламент Венгрии в очередной раз отложил голосование относительно ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как пояснили в оппозиционной партии "Демократическая коалиция", правящая партия "Фидес" не планирует выносить этот вопрос на голосование на следующей неделе, которая станет заключительной в рамках весенней сессии парламента.

По данным издания, дата возможного голосования по заявке Швеции на вступление в НАТО пока остается неизвестной.

Турция и Венгрия - две страны НАТО, которые до сих пор не ратифицировали присоединение Стокгольма к Альянсу, хотя Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО. В Анкаре критикуют шведские власти за недостаточное сотрудничество в борьбе против курдских группировок, которые Турция считает террористическими.

В Будапеште ранее заявляли, что поддерживают желание Швеции вступить в НАТО. В то же время венгерское правительство обвиняло шведских политиков в распространении недостоверных утверждений о состоянии государственного строя в Венгрии.

Ранее в парламенте Венгрии откладывали ратификацию заявку и Финляндии на вступление в НАТО, но быстро одобрили ее, когда Турция решила дать добро Хельсинки. В начале апреля Финляндия официально вступила в Альянс.