Венгрия поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО. Документы на ратификацию уже переданы в Национальное собрание и будут одобрены парламентом не позднее середины декабря.

Об этом сообщил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш, передает Politico.

На вопрос журналиста, станет ли НАТО сильнее со вступлением Финляндии и Швеции, Гуйяш ответил, что надеется на это.

Он добавил, что можно дискутировать о том, соответствует ли вступление этих двух стран в НАТО интересам национальной безопасности Венгрии, но сейчас это не имеет значения.

Напомним, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали только Венгрия и Турция.

При этом еще недавно правящая партия Венгрии не дала назначить дату ратификации по членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Таким образом последней страной, кто не ратифицирует расширение НАТО является Турция. Она требует от Швеции и Финляндии согласия на экстрадицию курдов.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столенберг назвал это "историческим моментом".