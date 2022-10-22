Венгрия не допустит введения никаких новых санкций против поставок газа из России со стороны Евросоюза.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

"Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа", - сказал он.

По его мнению, санкции не помогают разрешить кризис в Украине и вредят европейским странам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан аналогично выступал против антироссийских санкций, утверждая, что они приносят больше вреда Европе, чем России.

Кроме того, Венгрия оказалась единственной страной ЕС, не поддержавшей инициативу по подготовке украинских военных в Европе.

А недавно депутаты Европарламента в отчете заявили, что Венгрия перешла от демократии к "избирательной автократии". Согласно документу, Венгрию следует рассматривать как "гибридный режим избирательной автократии", при котором выборы проводятся регулярно, но без соблюдения основных демократических норм.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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