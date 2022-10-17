Венгрия оказалась единственной страной ЕС, не поддержавшей инициативу по подготовке украинских военных в Европе.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции Европейского Союза. Трансляция пресс-конференции совета ЕС по иностранным делам велась на официальном сайте совета.

"Венгрия оказалась единственной из стран ЕС, не поддержавшей инициативу по подготовке украинских военных в Европе, не примет в ней участие", - сказал Сийярто.

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