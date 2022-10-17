Главы Министерства иностранных дел (МИД) Европейского Союза (ЕС) утвердили тренировочную миссию для армии Украины (EUMAM Ukraine).

Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств Евросоюза.

"Сегодня мы усиливаем нашу поддержку Украине, чтобы защитить себя от незаконной агрессии России. Миссия военной помощи ЕС будет обучать Вооруженных сил Украины, чтобы они могли продолжать свою мужественную борьбу", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка в ходе миссии должны обучить до 15 000 солдат на территории ЕС.

Напомним, 15 октября сразу несколько западных СМИ написали, что Европейский союз в ближайшее время объявит о новой программе подготовки 15 тысяч украинских военных.

Программа будет координироваться из Брюсселя. Большинство военнослужащих (около 12 тысяч) пройдут обучение в Польше, а еще 3 тысячи получат специальные навыки в Германии (уточняется, однако, что эти цифры могут измениться в зависимости от потребностей Украины).

Также, по словам главы Офиса президента Ермака, ЕС увеличивает военную помощь для Украины до € 3,1 миллиарда.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.